قرار حاسم من "التعليم" بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:01 م 15/01/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن ضوابط امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجيه يأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتوحيد المناهج الدراسية، وفي ضوء تطبيق النظام التعليمي المطوّر في جميع المراحل، بما يضمن تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه تقرر اعتماد المنهج المطوّر الجديد فقط كأساس لامتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، مشددة على أنه لا توجد أي استثناءات لأي فئة من الطلاب.

الفئات المشمولة بالقرار

ويُطبق القرار على جميع الطلاب، وتشمل الفئات التالية:

الطلاب المنقولون إلى الصف الثالث الثانوي خلال العام الدراسي الحالي.

الطلاب الراسبون والمعيدون من الأعوام الدراسية السابقة.

الطلاب الذين تم تأجيل امتحاناتهم من العام الماضي لأي سبب كان.

وزارة التربية والتعليم امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2026

