إعلان

لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور

05:07 م السبت 14 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (4)
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (3)
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (6)
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (7)
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (2)
  • عرض 7 صورة
    وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية بزيارة جامعة الإسكندرية.
كان في استقبال الوزير بمقر جامعة الإسكندرية، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.
تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوزير لتفقد عدد من المنشآت الرياضية في عروس البحر الأبيض المتوسط.
حضر اللقاء كل من الدكتور علي عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتورة دعاء الدرديري، عميد كلية التربية الرياضية للبنات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

23 صورة ترصد مشاهد الدمار في إسرائيل