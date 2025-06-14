لتفقد المنشآت الرياضية.. وزير الشباب يزور جامعة الإسكندرية- صور



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية بزيارة جامعة الإسكندرية.

كان في استقبال الوزير بمقر جامعة الإسكندرية، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تأتي هذه الزيارة ضمن جولة الوزير لتفقد عدد من المنشآت الرياضية في عروس البحر الأبيض المتوسط.

حضر اللقاء كل من الدكتور علي عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور أسعد الكيكي، عميد كلية التربية الرياضية للبنين، والدكتورة دعاء الدرديري، عميد كلية التربية الرياضية للبنات.