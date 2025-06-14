خيم وشواء.. يوم ترفيهي على البحر لذوي الهمم بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، يومًا رياضيًا ترفيهيًا لذوي الهمم على شواطئ مدينة طور سيناء، بهدف دمجهم مع أقرانهم.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إنه جرى تنظيم اليوم الرياضي بالتعاون بين المديرية وجمعية فتيان الكشافة، ومكتب قادرون باختلاف، لمساعدة ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع، والتعامل والتفاعل مع الأسوياء في مواقف مختلفة، وتعويدهم على التعاون ومد يد العون للآخرين في حالة الاحتياج إليهم، وذلك من خلال المساهمة في إقامة الخيمة، وإعداد الطعام.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الفعاليات تضمنت ألعاب ترفيهية، و فقرات رياضية، وأنشطة بدنية وجميعها أنشطة ساهمت على دمجهم مع أقرانهم من الأسوياء، إضافة إلى الشواء و طهي الطعام في أجواء من المرح والسعادة.

وأكد أنه جرى توزيع جوائز عينية على المشاركين في اليوم الترفيهي تشجيعا لهم للمشاركة في هذه الفعاليات التي يجري تنظيمها لصالح ذوي الهمم تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، و متابعة أحمد عبدالعزيز، وكيل المديرية.

ولفت إلى أن القيادة السياسية الواعية، تسعى دائما الى استيعاب الجميع واحتضان ورعاية ذو الهمم حتى أصبح لديهم مكانة في المجتمع.