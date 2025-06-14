رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عقب صلاة الجمعة، بساحة «آل الطيب» بمسقط رأسه في مدينة القرنة غرب الأقصر.

وأعرب النعماني عن امتنانه لزيارة فضيلة الإمام للمرة الثانيه، مؤكدًا على أن الدكتور أحمد الطيب لا يزال يحمل على عاتقه رسالة الإسلام والسلام، ليثبت في كل موقف أنه حصن الأمان، حيث يحرص على استمرار صلته بجذوره وأهل قريته، فرغم إقامته في القاهرة إلا أنه يزور قريته ويجتمع بأهلها في ساحة الطيب، والتي تستقبل صفوف طويلة ومقابلات لا تنتهي خلال زيارته لعقد جلسات عرفية لحل الخلافات والنزاعات بين العائلات، ومساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى، وكذلك استقبال الضيوف من شتى أنحاء الجمهورية وكذلك السياح المقيمين والطلاب الأفارقة.

وأضاف أن للساحة أسلوب منظم في قضاء حاجات الناس؛ إذ أن هناك لجان متعددة تتعرف على مشكلات الناس تفصيليًا، وتتواصل مع الجهات المختصة لقضائها وحلها، وهو الأمر الذى اعتاد عليه المكان منذ تأسيسه، حيث يعتبرها أبناء الأقصر الملاذ.

جدير بالذكر أن ساحة الشيخ أحمد الطيب الحساني، جد شيخ الأزهر الشريف، تأسست عام 1900 ميلادية، أي ما يقرب من 120 عامًا، لإلقاء دروس العلم بها؛ إذ كانت المدينة الغربية للأقصر تندر بها المدارس، وكتاتيب تحفيظ القرآن الكريم.