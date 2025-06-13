عامل كفر الشيخ ضحية غدر زميله.. قتله في حفرة والجثة تظهر بعد 11 يوما

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية سيدي جامع التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، جنازة عامل لقى مصرعه على يد زميل العمل بمزرعة بمدينة النوبارية في محافظة البحيرة ودفنه في حفرة داخل المزرعة مدة 11 يومًا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغًا باتهام "رمضان.م.ح"، 53 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بمركز ابوالمطامير بمحافظة البحيرة، بقتل زميل العمل في مزرعة يعمل بها بمدينة النوبارية المدعو خيري محمد إبراهيم مدني، يقيم بقرية سيدي جامع التابعة لمركز دسوق، من خلال التعدي عليه بفأس ودفنه في حفرة في الأول من شهر يونيو الجاري.

وكشفت التفاصيل في أحداث القضية والتي حملت رقم 3087 لسنة 2025 جنح النوبارية ووفق اعترافات المتهم أمام النيابة العامة بوادي النطرون التابعة لنيابة جنوب دمنهور الكلية، أنه نشبت عدة مشادات كلامية ومشاجرات على فترات زمنية متباعدة.

وبحسب التحقيقات، فقد نشبت بين العاملين عدة خلافات سابقة، ويوم الواقعة، استغل المتهم وجود المجني عليه داخل حفرة خاصة بالعمل، وانهال عليه بالفأس على رأسه ورقبته، ثم ضربه على ظهره ثلاث مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يردم الحفرة بالجثة لإخفاء الجريمة.

وأرشد المتهم عن مكان الجثة وسلاح الجريمة، وهو فأس زراعي كبير الحجم عليه آثار يُشتبه بأنها دماء. وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الإصابات، والأداة المستخدمة، والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

وباستخراج الجثمان بمعرفة النيابة العامة ومناظرته تبين أنه جثمان لذكر لم يتبين عمره بسبب مروره بحالة التعفن والتحلل، ويرتدي قميص رصاصي اللون بأكمام، وبنطال رياضي أسود اللون، وبمناظرة الظاهر من الجثمان تبين وجود إصابتين بالرأس والرقبة من الجهة الخلفية لجسد المجني عليه .

جرى العثور على الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإرشاد المتهم وهي عبارة عن فأس زراعي كبير الحجم ذو يد خشبية طويلة، وسلاح معدني حاد من طرفه، ومثبت باليد بمسامير عليها آثار تلوثات لم تتبين عما إذا كانت دماء من عدمه.

ووفق ذلك أمر المستشار أحمد سامح، وكيل النيابة بندب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بدمنهور، وذلك لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه وذلك لبيان ما به من إصابات، وسببها وتاريخ، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة في إحداثها وبيان السبب المباشر لحدوث الوفاة.