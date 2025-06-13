صاحب المركز الأول بالإعدادية الأزهرية بالشرقية: "زياد أخويا قدوتي"

الشرقية – ياسمين عزت:

حلّق الطالب أحمد علي جاب الله بأحلامه عاليًا بعدما حصد المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الشرقية بمجموع 509 من أصل 510 درجات، مؤكدًا أن شقيقه الأكبر، طالب الطب، كان دائمًا مصدر إلهام له في رحلة التفوق.

قال أحمد، الطالب بمدرسة منيا القمح الأزهرية، إن تفوقه جاء بفضل الله أولًا ثم بدعم أسرته، خاصة شقيقه زياد الذي كان دائمًا إلى جواره في كافة المراحل الدراسية.

وأضاف: "أخويا زياد هو قدوتي، كان دايمًا يساندني ويوجهني، وكان نفسي أكون زيه من الأوائل".

ينتمي أحمد لأسرة علمية؛ فوالده طبيب أسنان ووالدته مهندسة، فيما تستعد شقيقته الصغرى للالتحاق بالشهادة الإعدادية. وقد أشار في حديثه لمصراوي إلى أن النجاح في الأزهر لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يعتمد على الفهم وتنظيم الوقت، موضحًا: "مش مهم عدد الساعات، المهم الاستيعاب والالتزام".

وأكد الطالب المتفوق أنه ينوي مواصلة المسيرة في المرحلة الثانوية الأزهرية بنفس العزيمة، متطلعًا للالتحاق بكلية الطب أو الهندسة، رغم أنه لم يحسم ميوله بعد، قائلًا: "الأهم إني مستعد أكمل المشوار، وربنا يكتبلي الخير".

واختتم أحمد حديثه بالإشارة إلى التزامه بالصلاة وتلاوة القرآن خلال العام الدراسي، معتبرًا أن الدراسة بالأزهر الشريف تمثل ميزة إضافية لصقل الفكر وتوسيع المدارك، داعيًا زملاءه للاجتهاد والمثابرة: "العبقرية مش كل حاجة.. الأهم قوة التحمل والإصرار".

وشهد منزل الأسرة بمدينة منيا القمح أجواء احتفالية، وسط زغاريد وفرحة الأهل، فيما أجرى موقع "مصراوي" بثًا مباشرًا من داخل المنزل لتوثيق اللحظات الأولى بعد إعلان النتيجة.