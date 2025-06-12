"عيالي".. صرخة أم غرقت بحثًا عن أطفالها في نيل أسيوط (فيديو)

أسيوط ـ محمود عجمي:

تواصل فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، عمليات البحث عن جثمان طفلة لا تزال مفقودة، وهي آخر ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مياه نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، والذي وقع مساء الإثنين الماضي وأسفر عن مصرع 5 أشخاص ونجاة 12 آخرين.

وبحسب روايات شهود عيان لـ"مصراوي"، فإن الحادث وقع أثناء مرور مركبة "تروسيكل" تقل 17 شخصًا من أسرة واحدة، بينهم نساء وأطفال، على طريق ترابي ضيق بمحاذاة النهر، في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم؛ وأثناء سير المركبة، انزلقت فجأة وسقطت في المياه، وسط أجواء من الفرح والضحك التي تحولت في لحظات إلى صرخات ذعر واستغاثة.

وفي مشهد مؤثر، ذكر أحد الشهود أن سيدة تم إنقاذها من المياه، وهي أم لثلاثة أطفال، لكنها ما إن خرجت من النهر ورأت ما حدث حتى صرخت قائلة: "عيالي.. عيالي"، ثم عادت إلى المياه محاولة إنقاذهم، لكنها غرقت هي الأخرى، في مشهد وصفه الأهالي بأنه مثال نادر للتضحية والفداء.

وأشار الشهود إلى أن الأهالي كانوا يجلسون على ضفة النهر عقب صلاة المغرب، وشاهدوا الحادث لحظة وقوعه، حيث اختفت المركبة سريعًا في أعماق النيل، حاملة معها 17 روحًا بين الحياة والموت.

ولا تزال فرق الإنقاذ، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والجهات المعنية، تواصل جهودها المكثفة للعثور على الطفلة المفقودة، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة.

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