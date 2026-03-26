لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بنطاق مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية الشعيرة، التابعة لذات المركز.

انتقلت قوات الأمن، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وفاة مدحت م م، 55 عام، مقيم قرية الضهرية، بمركز إيتاي البارود.

نقل الجثمان والإجراءات

أكدت المصادر الطبية وصول المذكور إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة قوة الاصطدام.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.