مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:43 م 26/03/2026 تعديل في 03:01 م

جثة

لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بنطاق مركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية الشعيرة، التابعة لذات المركز.

انتقلت قوات الأمن، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وفاة مدحت م م، 55 عام، مقيم قرية الضهرية، بمركز إيتاي البارود.

أكدت المصادر الطبية وصول المذكور إلى المستشفى جثة هامدة، نتيجة قوة الاصطدام.

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث قطار إيتاي البارود البحيرة مصرع شخص السكة الحديد حوادث القطارات

