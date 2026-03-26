5 آلاف سائح بمعابد أبوسمبل وإدفو يتحدون تقلبات الطقس -صور

كتب : إيهاب عمران

02:26 م 26/03/2026 تعديل في 02:26 م
    إعداد كبيرة من السائحين بمعبد أبوسمبل
    السياح في معبد ادفو
    السياح فى معبد أبوسمبل
شهدت المناطق الأثرية بمحافظة أسوان، صباح اليوم الخميس، تدفقاً سياحياً كبيراً من مختلف الجنسيات، في تحدٍ واضح لموجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس. وجاء هذا الإقبال ليعكس صمود الحركة السياحية وجاهزية المواقع الأثرية لاستقبال زوارها فور تحسن الأحوال الجوية.

أبوسمبل تستقبل 5 آلاف سائح

فتحت معابد أبوسمبل أبوابها في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لتستقبل نحو 5000 سائح وفدوا إلى المدينة السياحية عبر الرحلات البرية والجوية والنهرية.

وأكد الأثري أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، انتظام العمل بالمنطقة الأثرية التي تضم معبدي (رمسيس الثاني ونفرتاري) فور تحسن المناخ، مشيراً إلى تسخير كافة الإمكانات لتنظيم دخول الأفواج وضمان جولة سياحية مميزة وآمنة.

وأضاف مسعود أن السائحين أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارة هذا الصرح التاريخي، ووجهوا الشكر للقائمين على المنطقة الأثرية لما بذلوه من جهود لتيسير الزيارة وإظهار عظمة الحضارة المصرية القديمة في أبهى صورها.

حضور قوي وتحدٍ للأحوال الجوية

وفي أقصى شمال المحافظة، لم يختلف المشهد كثيراً؛ حيث توافدت أعداد غفيرة من السائحين على معبد إدفو.

وصرح الأثري أسامة إسماعيل، مدير عام منطقة آثار إدفو، بأن موجة الطقس السيئ التي ضربت أسوان أمس لم تؤثر سلباً على حركة الزيارة، مؤكداً أن المعبد استقبل مئات السائحين أمس واليوم، والذين استمتعوا بجولاتهم وسط المعالم الأثرية الفريدة المطلة على ضفاف نهر النيل الخالد.


جاهزية تامة واستنفار سياحي

يأتي هذا الانتعاش السياحي السريع نتيجة التنسيق بين وزارة السياحة والآثار والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان إزالة أي آثار خلفتها الرياح أو الأمطار، والتأكد من سلامة الطرق والمراسي النهرية المؤدية للمزارات العالمية، مما بعث برسالة طمأنة لكافة شركات السياحة والوفود الأجنبية.

