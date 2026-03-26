شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية واقعة مؤلمة، بعدما توفي شاب متأثرًا بإصابته في حادث تصادم وقع قبل نحو 25 يومًا، ليلحق بصديقه الذي سبقه في الوفاة متأثرًا بنفس الحادث.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث خلال شهر رمضان، أثناء استقلال الشابين دراجة نارية، حيث اصطدما بكسّاحة صرف صحي بجوار ترعة، في بداية مدخل قرية محلة سبك، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة، نتج عنه مصرع "إسلام.أ.ع.ن" 28 عامًا، من قرية بوهة شطانوف في الحال.



نُقل المصاب الثاني فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة، ثم جرى تحويله إلى مستشفى الأمل بالقاهرة التابع لجهة عمله، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته قبل ساعات بعد محاولات لإنقاذه.

وبعد مرور 25 يومًا على الواقعة، توفي الشاب الثاني "علي مصطفى يونس"، متأثرًا بإصابته، ليُعيد الحادث مشهد الحزن مرة أخرى بين الأهالي، خاصة مع ارتباط الضحيتين بعلاقة صداقة قوية.

حزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية بوهة شطانوف بمركز أشمون، حيث أكد عدد منهم أن الشابين كانا يتمتعان بحسن الخلق والسيرة الطيبة، ما زاد من وقع الخبر المؤلم على الجميع.

الأهالي ينتظرون توديعه

ونعى الأهالي "إسلام" عقب إعلان أسرته وفاته اليوم، فيما ينتظرون إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه بمقابر العائلة في قرية بوهة شطانوف.

