مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، بسبب التعرض المباشر للبلل والهواء البارد.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الوقاية تبدأ بارتداء ملابس مناسبة تحافظ على دفء الجسم، خاصة في فترات الصباح الباكر والمساء، مع أهمية تجفيف الجسم فور التعرض للمطر لتجنب فقدان الحرارة.

ما المشروبات تقوي المناعة خلال الأمطار؟

وأكد "بدران" في تصريحات لمصراوي، ضرورة الإكثار من تناول المشروبات الدافئة مثل الأعشاب الطبيعية، التي تساعد على رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقليل فرص الإصابة بالعدوى.

وحذر من التعرض المباشر للأمطار لفترات طويلة، خاصة مع الرياح، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض حرارة الجسم وزيادة احتمالات الإصابة بنزلات البرد.

ما هي الإجراءات الوقائية لتفادي نزلات البرد؟



وأوضح أن الإجراءات الوقائية تشمل أيضا تهوية المنازل بشكل جيد لتقليل انتشار الفيروسات، مع الحرص على غسل اليدين بانتظام، باعتبارها من أهم وسائل الوقاية من العدوى.

وأشار إلى أن النوم الجيد يلعب دورا مهما في دعم الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض المرتبطة بالتقلبات الجوية خلال هذه الفترة.

