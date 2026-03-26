تعاقد المطرب بهاء سلطان على تقديم أغنية المقدمة في مسلسل "قلب شمس"، والمسلسل من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، في أولى تجاربه كممثل.

وكشف مصدر من صناع العمل، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، تفاصيل تقديم المطرب بهاء سلطان للأغنية، قائلاً: "هي من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين، ويتولى الإشراف على إنتاجها هاني محروس".

محمد سامي ممثلاً للمرة الأولى في "قلب شمس"



يخوض محمد سامي في مسلسل "قلب شمس" أولى تجاربه التمثيلية، إلى جانب تأليف وإخراج العمل، وذلك بعد تقديم مسلسلات عديدة من تأليفه وإخراجه.

وحمل المسلسل في بداية تصويره عنوان "8 طلقات"، قبل تعديله إلى "قلب شمس"، ويشارك في بطولته النجمة يسرا، وهو من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، وتوانا الجوهري.

