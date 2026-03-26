خاص.. بهاء سلطان "مفاجأة" مسلسل "قلب شمس" لـ محمد سامي

كتب : مصطفى حمزة

01:50 م 26/03/2026
    محمد سامي مع يسرا
    محمد سامي ويسرا ونجوم المسلسل
    بهاء سلطان

تعاقد المطرب بهاء سلطان على تقديم أغنية المقدمة في مسلسل "قلب شمس"، والمسلسل من تأليف وإخراج وبطولة محمد سامي، في أولى تجاربه كممثل.

وكشف مصدر من صناع العمل، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، تفاصيل تقديم المطرب بهاء سلطان للأغنية، قائلاً: "هي من كلمات الشاعر حسام طنطاوي، وألحان وتوزيع معتز أمين، ويتولى الإشراف على إنتاجها هاني محروس".

محمد سامي ممثلاً للمرة الأولى في "قلب شمس"


يخوض محمد سامي في مسلسل "قلب شمس" أولى تجاربه التمثيلية، إلى جانب تأليف وإخراج العمل، وذلك بعد تقديم مسلسلات عديدة من تأليفه وإخراجه.

وحمل المسلسل في بداية تصويره عنوان "8 طلقات"، قبل تعديله إلى "قلب شمس"، ويشارك في بطولته النجمة يسرا، وهو من إنتاج منصة "يانجو بلاي" بالتعاون مع المنتج المنفذ جو الخوند، والمنتجة مها سليم.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي، وتوانا الجوهري.

إقرأ ايضا

تفاصيل حفل أنغام بالسعودية اليوم

السلطات التركية توقف هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في قضية مخدرات كبرى.. صور

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
"إيه الوحاشة دي".. سالي عبدالسلام ترد على متابعة بعد ولادة طفلها الأول
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
إيران ترد رسميًا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب
قفزة في أسعار النفط.. سعر خام برنت يتخطى 5% في العقود الآجلة
أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ