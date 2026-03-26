إعلان

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب

كتب : أحمد الضبع

01:56 م 26/03/2026

الدكتور مجدي بدران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد البلاد في هذه الأثناء تقلبات حادة في الطقس، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الخروج، خاصة لمرضى الحساسية الأكثر تأثرا بهذه الأجواء.


وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب متابعة حالة الطقس يوميا، لتحديد مدى ملاءمة الخروج، مع تجنب الأوقات التي تشهد نشاطا للرياح أو ارتفاعا في نسب الأتربة.


ماذا تفعل قبل الخروج من المنزل أثناء التقلبات الجوية؟


وأكد "بدران" في تصريحات لمصراوي، أهمية حمل الأدوية الموصوفة من الطبيب بشكل دائم، تحسبا لظهور أعراض مفاجئة، مع ارتداء الكمامة لتقليل استنشاق الغبار والملوثات.


وبين أنه يفضل الابتعاد عن الأماكن المزدحمة التي قد تزيد من التعرض للمهيجات، إلى جانب استخدام مرطبات الأنف لتقليل الجفاف والتهيج الناتج عن الهواء المحمل بالأتربة.
وأشار إلى أنه يجب تغيير الملابس فور العودة إلى المنزل للتخلص من مسببات الحساسية العالقة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه للحفاظ على ترطيب الجسم.


وشدد على ضرورة استشارة الطبيب في حال زيادة الأعراض أو عدم الاستجابة للعلاج، لتجنب تطور الحالة إلى مضاعفات أكثر خطورة.

الطقس التقلبات الجوية البرد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

اقتصاد

أخبار مصر

أخبار السيارات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

