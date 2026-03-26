حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على صدارة لأكثر الشركات المدرجة قيمة في بورصة مصر، بقيمة سوقية بلغت 9.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وفق قائمة فوربس الشرق الأوسط حول "أكبر 50 شركة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026".

40% ارتفاعا في القيمة السوقية للشركات المدرجة

وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المصرية إلى 67.3 مليار دولار، في نهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 40%.

وقادت أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026، معظم هذا الزخم، بقيمة سوقية مجمعة بلغت 55.8 مليار دولار، أي نحو 83% من إجمالي السوق.

ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا بـ14 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدمًا على القطاع الصناعي الذي حلّ ثانيًا بـ11 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار.

الشركات الأعلى قيمة

وفي المركز الثاني على مستوى القائمة جاءت مجموعة طلعت مصطفى بقيمة سوقية 3.8 مليار دولار تليها مجموعة السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 3.6 مليار دولار، والمصرية للاتصالات بقيمة 2.9 مليار دولار والشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بقيمة 2.4 مليار دولار.