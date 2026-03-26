إعلان

البنك التجاري الدولي يحافظ على صدارة أكبر الشركات المدرجة قيمة في البورصة

كتب : منال المصري

02:51 م 26/03/2026 تعديل في 02:55 م

البنك التجاري الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حافظ البنك التجاري الدولي (CIB) على صدارة لأكثر الشركات المدرجة قيمة في بورصة مصر، بقيمة سوقية بلغت 9.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، وفق قائمة فوربس الشرق الأوسط حول "أكبر 50 شركة في مصر من حيث القيمة السوقية لعام 2026".

40% ارتفاعا في القيمة السوقية للشركات المدرجة

وقد ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المصرية إلى 67.3 مليار دولار، في نهاية يناير 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تجاوزت 40%.

وقادت أكبر 50 شركة من حيث القيمة السوقية في مصر لعام 2026، معظم هذا الزخم، بقيمة سوقية مجمعة بلغت 55.8 مليار دولار، أي نحو 83% من إجمالي السوق.

ويعد قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلًا بـ14 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 21.2 مليار دولار، متقدمًا على القطاع الصناعي الذي حلّ ثانيًا بـ11 شركة، وقيمة سوقية إجمالية بلغت 12.4 مليار دولار.

الشركات الأعلى قيمة

وفي المركز الثاني على مستوى القائمة جاءت مجموعة طلعت مصطفى بقيمة سوقية 3.8 مليار دولار تليها مجموعة السويدي إليكتريك بقيمة سوقية 3.6 مليار دولار، والمصرية للاتصالات بقيمة 2.9 مليار دولار والشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بقيمة 2.4 مليار دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك التجاري الدولي البورصة مجموعة طلعت مصطفى السويدي إليكتريك

إعلان

إعلان

