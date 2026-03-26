بسبب مياه الأمطار.. انقلاب سيارة نقل محملة بالغلال في الإسكندرية -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:13 م 26/03/2026
    انقلاب سيارة محملة بالغلال في الإسكندرية (4)
    انقلاب سيارة محملة بالغلال في الإسكندرية (3)
    انقلاب سيارة محملة بالغلال في الإسكندرية (5)
    انقلاب سيارة محملة بالغلال في الإسكندرية (2)

شهد الطريق الدائري في الإسكندرية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالغلال قبل كوبري الألمان بحي وسط، ما تسبب في ارتباك مروري دون حدوث إصابات.

بلاغ بحادث مروري

تلقي قسم شرطة محرم بك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة نقل بمنطقة أبيس، وانتقل ضباط القسم والمرور والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انقلاب سيارة نقل ثقيل

وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالغلال مقطورة تحمل رقم 3731، وجرار رقم" 1244 ع.م.أ" قادمة من ميناء الدخيلة مملوكة لإحدى الشركات بكفر الدوار.

حادث بسبب مياه الأمطار

وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السائق وانقلابها والحمولة بسبب وجود تجمع مياه أمطار بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى وجود إعاقة مرورية بالطريق الدولي اتجاه الطريق الزراعي قبل كوبري الألمان بحوالي 50 متر.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب سيارة الإسكندرية حادث مروري الطريق الدائري مياه الأمطار غلال كفر الدوار ميناء الدخيلة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: سنواصل ضرباتنا على إيران حتى التوصل إلى اتفاق
شئون عربية و دولية

ترامب: سنواصل ضرباتنا على إيران حتى التوصل إلى اتفاق
بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
أخبار مصر

بالأرقام.. مجلس الوزراء يوافق على الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027
أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
زووم

أول تعليق من نجاة الصغيرة على الصورة الأخيرة المتداولة لها
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
نصائح طبية

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

أخبار

المزيد

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ