شهد الطريق الدائري في الإسكندرية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالغلال قبل كوبري الألمان بحي وسط، ما تسبب في ارتباك مروري دون حدوث إصابات.

بلاغ بحادث مروري

تلقي قسم شرطة محرم بك إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد انقلاب سيارة نقل بمنطقة أبيس، وانتقل ضباط القسم والمرور والحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انقلاب سيارة نقل ثقيل

وتبين من الفحص انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالغلال مقطورة تحمل رقم 3731، وجرار رقم" 1244 ع.م.أ" قادمة من ميناء الدخيلة مملوكة لإحدى الشركات بكفر الدوار.

حادث بسبب مياه الأمطار

وكشفت المعاينة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السائق وانقلابها والحمولة بسبب وجود تجمع مياه أمطار بالطريق المشار إليه، ما أدى إلى وجود إعاقة مرورية بالطريق الدولي اتجاه الطريق الزراعي قبل كوبري الألمان بحوالي 50 متر.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق.