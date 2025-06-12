اجتماع بتعليم قنا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عقد هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، بمشاركة سعيد حسن، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وبحضور الدكتور سيد مرزوق، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وعدد من رؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع، أشاد عنتر بالدور المجتمعي لمجالس الأمناء في دعم العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية جهودهم في تعزيز الوعي الطلابي بمخاطر الغش وتأثيره السلبي على الأجيال الجديدة، إلى جانب دعم المدارس المخصصة للجان الثانوية العامة بما تحتاجه من تجهيزات تشمل التهوية والإضاءة وتوفير المياه، لضمان بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين.

من جانبه، ثمّن سعيد حسن ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي الجاري، مؤكدًا التزام مجالس الأمناء بدورها في مواجهة الشائعات وتنظيم دخول وخروج الطلاب، مع التشديد على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتنسيق المستمر مع غرفة عمليات الاتحادات الطلابية، ومديري الإدارات، ونقابة المعلمين، للتدخل الفوري حال ظهور أي معوقات.