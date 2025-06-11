العثور على جثة شاب غريق بالنيل في أسوان.. والشرطة تبحث عن شبهة جنائية

أسوان - إيهاب عمران:

يكثف رجال المباحث بأسوان، جهودهم لحل لغز العثور على جثة غريق بنهر النيل.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق بنهر النيل بجوار محطة مياه الشرب بقرية جعفر الصادق بكوم أمبو.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وقامت بانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة، وتوصلت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى وليد عبدربه 25 سنة.

وكلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بالمديرية بسرعة التحري وكشف ملابسات الحادث وهل هناك شبه جنائية أم لا؟