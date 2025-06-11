الحماية المدنية تمنع كارثة.. حريق هائل يلتهم مخلفات أقمشة في المحلة

الغربية – مروة شاهين:

اندلع حريق هائل اليوم الأربعاء، داخل قطعة أرض فضاء تُستخدم كمخزن عشوائي لمخلفات وفضلات الأقمشة، في شارع مصبغة البقري بمنطقة مكتب العمل بمدينة المحلة الكبرى، ما أثار حالة من الذعر بين السكان بعد تصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي بوقوع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف وقوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في كميات ضخمة من مخلفات مصانع الأقمشة المخزنة بطريقة عشوائية، مما ساعد على سرعة انتشار النيران، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق ومحاصرته قبل أن يمتد إلى العقارات والمباني المجاورة، كما تم تنفيذ عمليات تبريد مكثفة لمنع تجدد الاشتعال.

ولم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.