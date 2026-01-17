انطلاق انتخابات التجديد الفرعية لنقابة المحامين في أسيوط (فيديو وصور)

محافظ المنيا يتفقد عددًا من لجان الإعدادية للاطمئنان على الامتحانات (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

انطلقت، صباح اليوم السبت، الانتخابات الفرعية لنقابتي محامي شمال وجنوب أسيوط، حيث توافد أعضاء الجمعية العمومية على لجان الاقتراع لاختيار ممثليهم في الدورة النقابية الجديدة، وسط أجواء يسودها الهدوء والتنظيم، وبإشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد المحامين الذين يحق لهم التصويت في أسيوط يبلغ نحو 15 ألف عضو مقيد بجداول الجمعيتين العموميتين بشمال وجنوب المحافظة.

وتم تخصيص 13 لجنة فرعية للتصويت، بواقع 7 لجان لفرعية جنوب أسيوط وتشمل مراكز: أبوتيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، البداري، إضافة إلى مدينة أسيوط، و6 لجان لفرعية شمال أسيوط وتشمل مراكز: منفلوط، القوصية، ديروط، أبنوب، الفتح.

وتشهد الانتخابات هذا العام منافسة قوية، إذ يتنافس 4 مرشحين على مقعد النقيب بين أبرز قيادات المحامين في الشمال والجنوب، بينما يشهد مقعد الشباب إقبالاً لافتًا بترشح أكثر من 10 محامين شباب. وانطلقت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً.

وتجري العملية الانتخابية داخل مقرات المحامين بالمحاكم المختلفة، وبعض مقرات أندية المحامين، إلى جانب أفنية عدد من المحاكم، وفق الجداول المنظمة لكل نقابة فرعية.

وتبدأ إجراءات التصويت من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً أو لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته. ويتم تسجيل أسماء الناخبين في الكشوف المخصصة بعد التحقق من هويتهم عبر كارنيه عضوية النقابة العامة ساري المفعول، وبطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصتي القيادة أو السلاح.

- وتشدد اللجنة المشرفة على عدة ضوابط، أبرزها:

- حظر الدعاية الانتخابية داخل محيط اللجان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- منع تواجد المرشحين أو وكلائهم أو أنصارهم أمام أو داخل لجان الاقتراع.

- حظر استخدام المال الانتخابي بجميع أشكاله، مع تطبيق العقوبات القانونية حال رصده.

- السماح فقط لاثنين من وكلاء كل مرشح بالتواجد داخل اللجنة أثناء الاقتراع، على أن يتم اختيارهم بالقرعة في حال تجاوز العدد.

- السماح للوكلاء بحضور فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، مع منع تواجد المرشحين أو وكلائهم داخل اللجان العامة أو في محيطها.

- طريقة التصويت:

1. اختيار مرشح واحد فقط لمقعد النقيب.

2. اختيار مرشح واحد فقط لمقعد عضو الشباب.

3. اختيار سبعة أعضاء على الأقل من بين المرشحين على مقاعد العضوية بالنقابة الفرعية، دون التقيد بجزئية معينة، مع مراعاة تمثيل الجزئيات في حالة تجاوز عددها سبعًا.

4. في حال فوز أحد المرشحين بالتزكية، يتم توضيح ذلك في ورقة الاقتراع، ويقل عدد الأعضاء المطلوب اختيارهم بقدر الجزئية التي حُسمت بالتزكية.

5. في حالة فوز النقيب أو عضو الشباب بالتزكية، تُطبع ورقة الاقتراع الخاصة بالأعضاء فقط.

- التصويت على الميزانيات:

يتم التصويت على ميزانيات النقابات الفرعية بورقة مستقلة، يضع فيها الناخب علامة (✓) أمام أحد الخيارين: موافق أو غير موافق.