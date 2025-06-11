بني سويف تستعد للثانوية العامة.. المحافظ يتفقد اللجان والاستراحات

بني سويف- حمدي سليمان:



تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من مقار اللجان بالمدارس للاطمئنان على جاهزيتها، استعداداً لامتحان الثانوية العامة، المقرر انعقادها في الفترة من 15 يونيو الجاري إلى 10 يوليو المقبل.



ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين للامتحان 19 ألفًا و117طالباً وطالبة موزعين على 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية السبع، بواقع 13 ألفًا و220 طالباً وطالبة بالشُعبة العلمية"علوم"، و2285 طالباً وطالبة"علمي رياضة"، و3612 طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية.



واطلع المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم على الإجراءات التي تنفذها المديرية لتوفير التجهيزات بمقار اللجان، وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحان بتوفير كل احتياجاتهم، وكذا تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، وتأمينهم في الذهاب والعودة، وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.



كما تفقد المحافظ مقر استراحة رؤساء اللجان والمراقبين بمدرسة الخيرية الإبتدائية، واطمأن على التجهيزات النهائية بها وتوفير كافة سبل المعيشة بها، حيث استعرضت وكيل الوزارة الإجراءات التي اتخذتها المديرية، لتجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، البالغ عددها 16 استراحة على مستوى المحافظة موزعة بواقع 4 استراحات بدائرة مركز ومدينة بني سويف، و2 استراحة بكل إدارة، حيث جرى دعمها بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.



ووجه المحافظ ،باستمرار تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التي من شأنها توفير المناخ الملائم والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات على مستوى كافة الاستراحات التي تم توفيرها ، والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات والخدمات المقدمة للمشاركين في الامتحانات والتأكيد على ضمان استمرارها طوال فترة وجودهم ببني سويف أثناء عقد الامتحانات التي تستمر على مدار 25 يوما.





