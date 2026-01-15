إعلان

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:41 ص 15/01/2026

أسعار الحديد

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35720.45 جنيه، بتراجع 63.98 جنيه.

سعر طن حديد عز: 36933.51 جنيهًا، بتراجع 231 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4032.22 جنيه، بزيادة 49.93 جنيه.

