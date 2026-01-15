البث العبرية: إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، الخميس، إن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر شرقا في غزة قبل إحراز تقدم في نزع سلاح حماس.

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتقد أن حركة حماس مستعدة لنزع سلاحها مع انتقال خطة غزة إلى "المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أن عملية نزع السلاح ستتم على مراحل وتشمل تدمير البنى التحتية العسكرية من أنفاق ومصانع أسلحة.

ووفقا لمسؤول أمريكي، تتضمن الخطة نزع الأسلحة الثقيلة كالقاذفات والصواريخ ووضعها في أماكن لا تُستخدم ضد إسرائيل، مع بحث إمكانية تطبيق "برامج عفو" عن عناصر حماس التي ترغب في التخلي عن سلاحها ووقف أنشطتها العسكرية.

وأكد مسؤولان أمريكيان، أن الرئيس دونالد ترامب يختار بنفسه أعضاء "مجلس السلام" الذي سيلعب دورا رئيسيا في إدارة القطاع، حيث تم إرسال الدعوات للمشاركة بالفعل، مشيرين إلى وجود دول عديدة مشاركة في "قوة الاستقرار الدولية" سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأعلنت واشنطن بدء المرحلة الثانية لإنهاء الحرب، رغم تأكيدات تقارير إعلامية أن عناصر أساسية من المرحلة الأولى، بما في ذلك الوقف التام لإطلاق النار لا تزال غير مكتملة.