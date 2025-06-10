4 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة جنوب المنيا

المنيا – جمال محمد:

أُصيب أربعة أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر مشاجرة اندلعت بين عائلتين في قرية البدرمان التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، استخدمت فيها الشوم والعصي، وأسفرت عن إصابات متنوعة بين الطرفين.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين على خلفية خلافات الجيرة. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم احتواء الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وتنوعت إصاباتهم بين الكدمات والكسور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتورطين في الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.