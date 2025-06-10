إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة في الدقهلية

الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية عن إغلاق 38 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية نفذتها إدارة العلاج الحر خلال شهر مايو الماضي، في إطار جهود الرقابة على العيادات والمعامل والمستشفيات الخاصة.

وأكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استمرار الحملات المكثفة التي تنفذها الإدارات الفنية الرقابية على مستوى المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أن فرق التفتيش التابعة للإدارة قامت بالمرور على 976 منشأة طبية خلال الشهر الماضي، شملت 410 عيادات مرخصة و160 عيادة غير مرخصة، بالإضافة إلى 25 مستشفى وعيادات تخصصية أخرى.

وأشار إلى أنه تم فحص 11 شكوى، وتحرير 5 محاضر لإثبات الحالة، بجانب تنفيذ قرارات إعادة فتح لـ19 منشأة، والموافقة على إصدار تراخيص لـ54 أخرى، داعيًا أصحاب المنشآت الطبية الخاصة إلى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.