انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بأسيوط - صور

أسيوط - محمود عجمي:

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة أسيوط، وسط إجراءات تنظيمية مشددة تهدف إلى ضمان الشفافية والدقة في رصد النتائج.

وأكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن لجان التصحيح باشرت أعمالها في ستة مقرات رئيسية، تشمل: مدرسة اللواء نبيل العزبي الابتدائية، مدرسة سميح السعيد الرياضية، المدرسة الإسلامية الإعدادية بنات، المدرسة الإسلامية الإعدادية بنين، مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، بالإضافة إلى مقر لجنة النظام والمراقبة (كنترول الشهادة الإعدادية). وأوضح أن جميع أعمال التصحيح تُجرى وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة، مع الالتزام الكامل بتدقيق الدرجات ومراجعتها.

ويشارك في أعمال التقدير أكثر من 2000 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات، تحت إشراف الموجهين العموم والموجهين الأوائل، لضمان سير العمل وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

من جانبه، أوضح أمجد عزت، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، أن عملية التصحيح تتم من خلال نظام مركزي محكم، حيث تم تقسيم اللجان إلى مجموعات متخصصة لكل مادة دراسية، مع تطبيق آلية مراجعة مزدوجة للدرجات قبل اعتمادها النهائي. كما تم تخصيص غرف سرية لحفظ أوراق الإجابة، حفاظًا على سرية البيانات.

وفي إطار تأمين العملية، تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لوضع خطة شاملة لتأمين مقرات التصحيح.

وطمأن وكيل الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بأن جميع الإجراءات المتبعة تهدف إلى ضمان حقوق الطلاب وتحقيق العدالة في التقييم، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة بشأن النتائج، والتي سيتم إعلانها رسميًا عبر القنوات المعتمدة فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، على أن تُعلن النتائج فور اعتمادها من اللواء محافظ أسيوط.