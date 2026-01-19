أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

"غير راق ولا يشرف".. انتقادات قوية من وليد الركراكي لمدرب منتخب السنغال

سيطرت حالة من السعادة والاحتفالات القوية على الشوارع السنغالية، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

ولم تقتصر هذه الاحتفالات على الشوارع المغربية فقط، بل وصل الأمر إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي قرر اعتبار اليوم الإثنين 19 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل العاملين بالدولة، احتفالا بحصد منتخب بلاده اللقب.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق فوزا دراميا أمس الأحد 18 يناير، على حساب نظيره المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وقضى المنتخب السنغالي على أمال صاحب الأرض المنتخب المغربي، في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، ليستمر رصيد أسود الأطلس عند لقب وحدي في كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال رفع عدد ألقابه في أمم أفريقيا، إلى لقبين، حيث توجب اللقب الأول في عام 2021، ثم حصد اللقب الثاني في النسخة الحالية.