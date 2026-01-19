مباريات الأمس
أول قرار من رئيس السنغال بعد تتويج منتخب بلاده بأمم أفريقيا 2025

كتب- يوسف محمد:

03:55 ص 19/01/2026
سيطرت حالة من السعادة والاحتفالات القوية على الشوارع السنغالية، بعد التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، عقب الفوز على المغرب في المباراة النهائية.

ولم تقتصر هذه الاحتفالات على الشوارع المغربية فقط، بل وصل الأمر إلى الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، الذي قرر اعتبار اليوم الإثنين 19 يناير الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لكل العاملين بالدولة، احتفالا بحصد منتخب بلاده اللقب.

ونجح منتخب السنغال في تحقيق فوزا دراميا أمس الأحد 18 يناير، على حساب نظيره المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة شهدت العديد من الأحداث المثيرة.

وقضى المنتخب السنغالي على أمال صاحب الأرض المنتخب المغربي، في حصد اللقب الأفريقي الثاني في تاريخه، ليستمر رصيد أسود الأطلس عند لقب وحدي في كأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب السنغال رفع عدد ألقابه في أمم أفريقيا، إلى لقبين، حيث توجب اللقب الأول في عام 2021، ثم حصد اللقب الثاني في النسخة الحالية.

باسيرو ديوماي فاي رئيس السنغال السنغال والمغرب نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب السنغال منتخب المغرب

* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025