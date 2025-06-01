تقديرًا لعطائه.. مرضى ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير مركز طبي بالأقصر (صور)

الأقصر – محمد محروس:

في لفتة إنسانية، نظّم العاملون وعدد من المرضى بمركز طب أسرة الطود التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ممرًا شرفيًا لتكريم الدكتور عمرو سليم عبدالراضي، مدير المركز، بمناسبة انتهاء فترة عمله التي امتدت لخمس سنوات.

جاءت هذه المبادرة تعبيرًا عن امتنان العاملين والمرضى لما قدمه من جهود تطويرية ورعاية صحية متميزة، حيث جرى تسليمه باقات من الورود ودروعًا تذكارية في مشهد عبّر عن تقدير واسع لما اتسمت به فترة إدارته من التزام مهني وتواصل إنساني.

وأشاد الحضور بالدكتور عمرو، واصفين إياه بالنموذج الإداري الناجح، لحرصه على تحسين بيئة العمل داخل المركز، وتواصله المباشر مع المرضى والاستماع إلى احتياجاتهم، مما أسهم في تعزيز جودة الخدمة الطبية. وقد أعربوا عن تمنياتهم له بمزيد من التوفيق في خطواته المقبلة.