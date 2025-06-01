طلاب علمي الثانوية الأزهرية في أسيوط يشكون من صعوبة امتحان الرياضيات

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعرب عدد من طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية عن استيائهم من صعوبة وطول امتحان مادة الرياضيات البحتة، الذي شمل فروع التفاضل والجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين أن الأسئلة، لا سيما المقالية منها، جاءت فوق مستوى الطالب المتوسط وتطلبت وقتًا أطول من الزمن المخصص للإجابة.

في المقابل، صرّح الشيخ على محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، بأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى رسمية من الطلاب أو أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن سير الامتحانات داخل اللجان اتسم بالهدوء والانضباط.

وأوضح أن المنطقة وضعت خطة متابعة ميدانية شاملة، شارك في تنفيذها قيادات المنطقة ومديرو التوجيه الفني والموجهون، لضمان تغطية جميع اللجان بشكل منظم يسهم في تحقيق الشفافية والانضباط.

من جانبه، أفاد الدكتور سيد عبد الظاهر، وكيل المنطقة للثقافة، بأن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بمحافظة أسيوط بلغ 7701 طالب وطالبة، موزعين على 23 لجنة امتحانية، منها 12 لجنة مشتركة بين القسمين العلمي والأدبي، و11 لجنة مخصصة للقسم العلمي فقط. وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 2063 طالبًا، بينما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5638 طالبًا وطالبة.

وأكد عبد الظاهر أن مركز توزيع الأسئلة مؤمَّن بالكامل، ويتم نقل أوراق الامتحانات إلى اللجان تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة، لضمان سلامة العملية الامتحانية.