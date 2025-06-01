تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق "توكتوك الباجور" بعد غياب محاميه

المنوفية - أحمد الباهي:

أجلت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأحد، محاكمة "أحمد.ب" 41 عامًا، مسجل خطر سرقات، والمتهم في قتل الشاب "محمد إبراهيم" سائق توكتوك من قرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، وجاء التأجيل بعد غياب محامي المتهم عن حضور الجلسة للمرة الثانية على التوالي.

في ذات السياق، أكد المحامي السيد الدجوي وكيل أسرة الشاب "محمد إبراهيم" سائق التوكتوك المقتول، أن المحكمة أجلت النطق بالحكم فى القضية إلى يوم الثلاثاء المقبل، مُشيرًا إلى منطقية التأجيل بعد غياب المحامي، إذ وجهت المحكمة بانتداب محامٍ آخر، وتركت له يومين للاطلاع جيدًا على القضية، لإعطاء المتهم حقه في الدفاع.

أضاف أن الشاب كان صديقا للقاتل، وقبلها بيوم واحد حمل فطيرًا وجبن وقدمها لأسرته، كما أعطى كل طفل من أبنائه 20 جنيهًا، مُؤكدًا أنه كان طيب القلب لكنه لم يكن يعلم أنه يُطعم من سيغدر به في اليوم التالي، يستدرجه إلى منطقة نائية ويُجهز عليه بضربة قاتلة على الرأس مُستخدمًا "قالب طوب".

وكان أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور، عثروا على جثة شاب داخل مرورى مائي، منتصف شهر يناير الماضي، وابلغوا الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتحركت قوة من مركز شرطة الباجور وتبين أن المتوفى شاب يُدعى "محمد.إ.ع" 21 عامًا، سائق توكتوك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته أبلغت بغيابه قبل يوم من الواقعة.

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