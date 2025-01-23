بعد اختفائه يومًا كاملًا.. العثور على جثة سائق توكتوك بالمنوفية في ظروف غامضة

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، على جثة شاب داخل مرورى مائي، وابلغوا الجهات المعنية و المختصة لاتخاذ اللازم.

تحركت قوة من مركز شرطة الباجور، وتبين أن المتوفى شاب يُدعى "محمد.إ.ع" 21 عامًا، سائق توكتوك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته قد أبلغت بغيابه قبل يوم من الواقعة.

وتكثف مباحث شرطة الباجور جهودها لكشف ملابسات الحادث.