المنيا- جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، معرض “سوق اليوم الواحد” المرحلة الثانية، المقام بشارع التنظيم والإدارة على كورنيش النيل جنوب مدينة المنيا، ضمن سلسلة الأسواق التي تنظمها الغرف التجارية بالتعاون مع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، وفي إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أحمد راضى مخلوف رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، دكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا.

أكد محافظ المنيا، أن المعرض يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتقليل الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، مشيراً الى أن السوق يُعد نموذجًا فريدًا يعكس روح التعاون بين الحكومة والمواطنين وأصحاب الأعمال، ويمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الدولة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار تنافسية.

وخلال تفقده أجنحة المعرض، أشار كدواني إلى أن هناك سلسلة من افتتاحات معرض أسواق "اليوم الواحد" سوف تشمل كافة مراكز ومدن محافظة المنيا تباعاً، لتوفير جميع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة فضلاً عن دورها في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، وضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيداً بتضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار الأسواق.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المعرض يستمر بعد أيام عيد الأضحى المبارك، ويضم 30 جناح بمشاركة 50 عارضاً من الشركات والموردين مما يتيح الفرصة للمواطنين للاستفادة من العروض والخصومات المقدمة والتي تتراوح بين 30% و40% على السلع الأساسية مقارنة بأسعار السوق الاخرى، يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية بما في ذلك (خضراوات وفواكه طازجة ـ بيض مائدة ـ لحوم ودواجن مجمدة ـ منظفات ـ مخبوزات ـ حلويات ـ ملابس ـ أدوات منزلية ـ أجهزة كهربائية)، كما تم طرح اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن المعرض يشهد إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لما يوفره من سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.