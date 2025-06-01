لمدة شهر.. فتح باب التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال بمدارس المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال Kg1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي الجديد 2025/2026 بنطاق المحافظة وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 30 يونيو 2025 عبر الموقع المخصص للتقديم الإلكتروني اضغط هنا.

ويأتي هذا في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيقًا لمعايير العدالة والشفافية بين المتقدمين وتيسيرًا على أولياء أمور الطلاب وحرصًا على مستقبل أبنائهم التعليمي.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على الاهتمام بقطاع التعليم وتبنى خطط ورؤى مستقبلية لإنشاء وتطوير العديد من المدارس بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم لتحسين جودة التعليم باعتباره محور رئيسي من محاور بناء الإنسان المصري تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.