وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان الامتحانات بإدارة الطور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، اليوم لجان الامتحانات بمدرستي الشهيد محمود ناجى الثانوية العسكرية، والزهور الثانوية بنات تطبيقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، ومحافظ جنوب سيناء، بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الجولة على أهمية توفير بيئة هادئة للطلاب، وضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، وحذر من أي محاولات للغش، مؤكدًا على التطبيق الفوري والحازم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون والقرارات الوزارية ضد أي شكل من أشكال الغش، سواء كان ذلك باستخدام الهواتف المحمولة، أو الأجهزة الإلكترونية، أو انتحال الصفة، أو أي وسائل أخرى.

وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلقى أي إخطارات تفيد حدوث أي تجاوزات داخل اللجان، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في هدوء خلال يومها الثاني، وذلك على مستوى كافة الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء، يتابع سير الامتحانات أول بأول، ووجه بتقديم الدعم الكامل للطلاب من خلال توفير الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

جدير بالذكر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت أمس، ويؤدي الطلاب الامتحانات اليوم خلال فترتين، الأولى في مادة اللغة الإنجليزية بداية من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحًا، والثانية في مادة الجبر والإحصاء بداية من الساعة 11:30 حتى الساعة 1:30 ظهرًا.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات بالمحافظة 3560 طالب وطالبة، داخل 56 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.