محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية ويشيد بالانضباط

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني، حيث تفقد لجان مدرستي ناصر الثانوية العسكرية وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، في إطار حرصه على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق.

استهل المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، حيث استمع إلى آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة، مشيدًا بحالة الانضباط داخل اللجان. كما شملت الجولة لجان مدرسة ناصر الإعدادية بنين، حيث اطمأن على توافر الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات من حيث الإشراف والتنظيم وتهيئة المناخ النفسي للطلاب.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار خطة المحافظة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشددًا على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، وتوفير أقصى درجات الدعم لضمان تكافؤ الفرص.

وأوضح المحافظ أن نحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام داخل 237 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن امتحانات اليوم شملت مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، وقد جرت في أجواء هادئة ومنظمة دون تسجيل أية مشكلات.

كما أشار إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، ترتبط بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ على ضرورة التصدي لمحاولات الغش بكل حزم، والالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، حفاظًا على النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ختام جولته، وجه المحافظ رسالة دعم وتشجيع للطلاب، قائلاً: "أثق في وعيكم وقدرتكم على تحقيق النجاح والتفوق. هذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرتكم التعليمية، ونحن جميعًا هنا لدعمكم وتوفير كل سبل النجاح لكم."

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن اليوم الأول من الامتحانات مر دون تسجيل أية شكاوى، مشيرًا إلى التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، مضيفًا أن جميع الأسئلة تمت طباعتها باستخدام الحاسب الآلي، وجاءت من داخل المقررات الدراسية ووفقًا للضوابط المعتمدة.