بسبب معاكسة.. مصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شاب مقتله وأصيب شقيقه بحالة خطره، إثر مشاجرة مع آخرين لمعاكسة شقيقتهما، بقرية مرصفا بمركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى والمصاب للمستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على المتهم، وجارٍ ضبط المتهم الآخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بين طرفين أحدهما شقيقين مع آخرين لمعاكسة شقيقتهما بقرية مرصفا بدائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من التحريات أن المجني عليهما شقيقان قاما بالتشاجر مع اثنين آخرين لمعاكسة شقيقتهما، وأسفرت المشاجرة عن مصرع شقيق الفتاة وإصابة الأخ الثاني بإصابات خطيرة، وجرى حجزه بالعناية المركزة.