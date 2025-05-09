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العثور على جثة متحللة داخل منزل بمركز ملوي في ظروف غامضة

04:10 ص الجمعة 09 مايو 2025

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المنيا – جمال محمد:

عثر أهالي مركز ملوي بمحافظة المنيا على جثة رجل في حالة تحلل داخل منزله، بعد أن استشعر الجيران انبعاث رائحة كريهة، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية.

وتلقى قطاع النجدة بمديرية أمن المنيا بلاغًا يفيد بالعثور على جثة رجل داخل منزله، وتبين من الفحص أنه يُدعى "م. و."، يبلغ من العمر 50 عامًا، ويقيم بمركز ملوي، وقد وُجد متوفيًا في حالة تعفن متقدمة، وسط ظروف غامضة.

وانتقلت قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى ملوي التخصصي، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة وملابساتها.

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جثة متحللة الطب الشرعي مديرية أمن المنيا
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