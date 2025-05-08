محافظ الإسكندرية يتفقد عمليات توريد القمح المحلي بصومعة كينج مريوط -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية داخل صومعة كينج مريوط لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي خلال موسم الحصاد 2025.

رافق محافظ الإسكندرية، في الجولة المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بمنظومة توريد وتخزين القمح.

وشملت الجولة تفقد القمح المورد للصومعة وإجراءات الوزن وأعمال لجان الاستلام، التي تتكون من ممثلين عن مديرية التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجمعية القبانية والجهة المسوّقة، حيث تنتشر خمس لجان استلام في أنحاء المحافظة.

وتابع المحافظ عمليات فحص العينات، وقياس نسبة الرطوبة لتحديد درجة النقاوة، إلى جانب متابعة معامل التحليل وآليات التفريغ داخل الصومعة.

كما استمع المحافظ إلى شرح فني داخل غرفة التحكم حول آليات التخزين، مشيدًا بالجهود المبذولة في منظومة استلام القمح المحلي، ومؤكدًا على ضرورة تيسير إجراءات التوريد دعماً للمزارعين والتجار.

من جانبه، أعرب المهندس السيد حرز الله عن سعادته بزيارة المحافظ ومتابعة أعمال التوريد، متوقعًا تسجيل معدلات توريد متميزة هذا العام.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول، وحل أي عقبات قد تواجه المنظومة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق.

كان إجمالي كميات القمح المحلي الواردة إلى صوامع التموين بالإسكندرية، بلغت 11 ألف و95 طن، وذلك بعد استقبال كميات إضافية منذ بداية موسم الحصاد بالمحافظة.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 25 ألف فدان؛ وفق ما أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي إن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير موسم التوريد بنجاح، حيث تم اختيار مواقع تخزين مناسبة تشمل الصوامع والبناكر لتأمين أفضل ظروف لتخزين القمح المحلي، المُلقب بـ"الذهب الأصفر"، والذي يمثل بداية موسم الخير للمزارعين المصريين.