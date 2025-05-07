محافظ جنوب سيناء يتابع جهود احتواء أزمة التلوث البترولي ب"أبورديس"

جنوب سيناء - رضا السيد

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى احتواء آثار التلوث الذي حدث على أحد شواطئ مدينة أبورديس، وعودة المنطقة إلى حالتها الطبيعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التعامل مع الحادث البيئي.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم توفير كافة أوجه الدعم الفني اللوجستي، لضمان سرعة السيطرة على التسريب قبل امتداده، وذلك بفضل التعاون الكامل بين المحافظة والجهات المعنية.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال تنظيف المنطقة الملوثة تحت إشراف لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، ونائب رئيس مدينة أبورديس، وبمشاركة الهيئة العامة للبترول، وأنه جرى معاينة والاستلام النهائي للمنطقة بعد التأكد من إزالة آثار التلوث بالكامل وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي اتساقاً مع استراتيجية المحافظة للحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية، وتأكيداً على قدرة الأجهزة التنفيذية على التعامل الفوري مع الأزمات البيئية الطارئة، من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الجهات المختصة.

وشدد المحافظ على أهمية الاستمرار في رفع درجة الاستعداد البيئي، والمتابعة الدورية للمنشآت الحيوية، في إطار حرص الدولة على حماية البيئة وصحة المواطنين، والحفاظ على المناطق الساحلية من التلوث، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المختصة ورفع جاهزية فرق الاستجابة السريعة، بما يضمن استدامة التعامل الفوري والفعال.

وكانت قد رصدت البيئة بقعة تلوث بترولي على بُعد نحو 40 كيلو مترًا من مدينة أبورديس في اتجاه شرم الشيخ بطول يتراوح بين 3 حتى 5 كيلو مترات.

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة توجيهات بسرعة إتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث البترولي، عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، يفيد ظهور بقع زيتية على سطح مياه البحر، وغير معلومة المصدر .

وعلى الفور قام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالسويس وسيناء فور تلقي البلاغ بتشكيل لجنة عاجلة من فريق الطوارئ بالفرع، وتم التوجه إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص، والوقوف على أسباب التلوث ومصدره، بالتعاون والتنسيق مع مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة.

وقامت اللجنة المشكلة بإتخاذ الإجراءات الفورية لاحتواء التلوث، والبدء فى أعمال تطهير الشاطئ ، وذلك فى إطار خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحرى بالزيت.

كما قامت اللجنة بأخد عينتين من التلوث وإرسالها لمعمل الفرع لفحصها، و تحديد مصدر التلوث ونوعيته تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسبب.