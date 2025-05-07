من "الشلوفة".. محافظ السويس يعلن بدء موسم حصاد القمح

السويس- حسام صالح:

أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، بدء موسم حصاد القمح بالمحافظة، من قرية الشلوفة بحي الجناين، بحضور نائبه الدكتور عبدالله رمضان، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة والشعبية والمزارعين بالسويس.

وأكد اللواء طارق الشاذلي، أن يوم الحصاد كان ولا يزال عيدًا لمصر، وفيه يجني الفلاحين نتاج وثمار جهدهم طوال الموسم بعد شهور من الاهتمام بالمحصول، ليضرب مثلًا يحتذى به في جميع مجالات الحياة مثل التعليم، حيث تستغرق العملية التعليمية شهور وتأتي لاحقًا مرحلة الحصاد، كل حسب جهده وجده، لنجد مخرجات تفيد المجتمع وتحقق الهدف المطلوب.

وشدد المحافظ على أهمية تواصل إدارة الإرشاد الزراعي مع الفلاحين والاستماع والتعرف على المشكلات التي تؤثر على جودة وحجم الإنتاج، والعمل على وضع بعض التوجهات والحلول لهذه المشكلات وحلها، ليبدأ الفلاح زراعة جديدة أكثر إنتاجًا خلال الفترة المقبلة بعد تلافي الأخطاء ومعوقات الإنتاج في المراحل السابقة.

شهد بدء موسم الحصاد الدكتورة حنان عبد اللطيف، مدير عام مديرية الزراعة، والنائب جمال عبيد، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد خشانة، والنائب سيد عبده، والنائب حافظ شوشة، أعضاء مجلس الشيوخ، والمحاسب عاطف محمود، مدير عام الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وأحمد علي، مدير عام مديرية التموين، والسيد عبد المجيد، رئيس مجالس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمحافظة السويس.