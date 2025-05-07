"مقابر بلا أبواب".. من ينتهك حرمة الموتى في مدافن المنيا؟- صور

المنيا- جمال محمد:

أكثر من 4 آلاف مدفن في مدينة المنيا الجديدة تعاني السرقات بشكل مستمر، على مدار السنوات الأخيرة، بعد أن تمكن اللصوص من سرقة أبواب ونوافذ المدافن دون توقف، ليحققوا مكاسب مالية كبيرة من بيع الحديد والصاج الموجود بتلك الأبواب بعد فكها وإعادة تشكيلها، غير مهتمين بـ حرمات الموتى، وحسرة أقاربهم في كل زيارة للمنطقة.

وتقع مدافن المنيا الجديدة في الناحية الجنوبية للمدينة، وعلى بعد أمتار قليلة من مدخل المنطقة الصناعية، ورغم الحركة المرورية الكبيرة بمحيط المنطقة لوجود العديد من المصانع بالمدينة الصناعية، إلا أن المقابر التي يُطلق عليها أبناء المحافظة "المدافن الجديدة" تُعاني من اللصوص الذين يستغلون ظلام الليل لسرقة الأبواب والنوافذ والأقفال الحديدية، حتى بات تكرار المشهد مثيرًا لغضب آلاف الأهالي، وسط مناشدات بمراقبة المنطقة أمنيًا والقبض على المتهمين.

وقال طه محمد، مدرس بالمعاش، إن المنطقة تتكون من 30 شارعا وكل شارع يضم نحو 150 مدفنًا على أقل تقدير، ولا يكاد يخلو شارع من سرقة أكثر من نصف أبواب المقابر، مشيرًا إلى أنه يمتلك مدفنًا في شارع 25 وتعرض للسرقة 3 مرات، الأمر الذي دفعه مؤخرًا لعمل باب من "الصفيح" حتى يكون رخيص الثمن ولا يسرقه اللصوص الذين لن يتمكنوا من بيعه لأنه سيكون حينها بلا قيمة.

وأضاف المدرس أن عدم القبض على السارقين أو الإعلان عن ذلك يعد سببًا رئيسيًا في تكرار الوقائع بشكل يومي، مشيرًا إلى أن المتهمين عقب سرقتهم يقومون بسلك طريق (المدافن – زاوية سلطان) حتى يبتعدوا عن أعين الأمن في مدينة المنيا الجديدة، مطالبًا بتطبيق أقصى درجات العقوبة عليهم.

وفي السياق قال مصطفى محمود، موظف، إن المؤلم في تكرار عملية سرقة المقابر في المنيا الجديدة هو عدم توقف السارقين عن فعلتهم طوال فترات طويلة، مشيرًا إلى أنه أثناء دفن عائلته لأحد المتوفين منذ 3 أشهر فوجئوا بسرقة الباب في يوم الدفنة صباحًا، الأمر الذي جعلهم يقومون بدفن المتوفى ويتركون المقبرة بدون بابها الخارجي، وفي اليوم الثاني قاموا بتركيبه حفاظًا على المدفن وحرمات الموت من دخول أي من الحيوانات الجبلية التي قد تقوم بنبش الأرض وتهدد جثامينهم.

وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنيا قد شهدت مؤخرًا العديد من المنشورات التي تطالب فيها بالمرور الأمني ليلًا بمحيط شوارع المقابر، وإلقاء القبض على المتهمين بسرقة الأبواب والأقفال، خاصة بعد تكرار أعمال السرقة بشكل يومي في الأعوام الأخيرة ، فضلًا عن تكرار المشهد في مدافن طريق ( المنيا – أسيوط ) والذي يعاني بشكل أكبر من مدافن المنيا الجديدة لابتعاده التام عن المدينة والمواطنين.