أمين مجمع البحوث الإسلامية: الأسابيع الدعوية بالجامعات تٌصحح الرؤية للتراث الإسلامي- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأسابيع الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية بالجامعات المصرية تهدف لتعريف الشباب بمفهوم الأمن الفكري وتصحيح الرؤية للتراث الإسلامي.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشدد على أهمية إبراز العلم والأخلاق في بناء الوطن ومواجهة التطرف والحفاظ على الهوية، معربًا عن تقديره للتعاون مع جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية والدعوية لنشر الوعي بين الشباب.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين جامعة الإسكندرية ومجمع البحوث الإسلامية في المجالات العلمية والدعوية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة تهدف إلى نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم التسامح والتعايش لدى الشباب بما يتوافق مع احتياجات العصر.

ومن جانبه، أوضح رئيس جامعة الإسكندرية عن تقديره للجهد المبذول من مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف رمز الوسطية والإسلام المعتدل بقيادة العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في نشر الوعي بالقيم والمبادئ السامية للإسلام الوسطى.

وأشار إلى أهمية تضافر مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج دعوية متكاملة مستمرة لتوعية الطلاب ومواجهة الأفكار المتطرفة والفاسدة، مشيدًا بالمستوى المتميز للندوات والمحاضرات التي يلقيها شيوخ الدعوة بالأزهر الشريف في جامعة الإسكندرية.

ولفت إلى أهمية بث الأمل في نفوس الشباب والرد على استفساراتهم وتفجير طاقاتهم وإبداعاتهم وتوجيهها لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على اقتصاد المعرفة، مؤكداً حرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق التنافسية المحلية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاء كل من الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ بالإسكندرية، والدكتور مصطفى الطحان، والدكتور يوسف المنسي أعضاء اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.