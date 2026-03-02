إعلان

هل تشغيل عقارين على عداد كهرباء واحد مخالفة؟.. الكهرباء تُجيب

كتب : محمد صلاح

07:30 ص 02/03/2026

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

كشف قسم العدادات مسبوقة الدفع هندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه قانونيًا وفنيًا، لا يُنصح تشغيل منزلين على عداد واحد، لأن هناك مخاطر قانونية وتقنية كبيرة.

أولًا: الناحية القانونية.. مخالفة صريحة

تعتبر شركات الكهرباء أن لكل وحدة سكنية (شقة/ منزل) عدادًا مستقلاً، وتشغيل منزلين على عداد واحد يُصنف كتوصيل لغير المشترك أو سرقة تيار، وفي حال اكتشاف ذلك من خلال الضبطية القضائية، تفرض الشركة غرامات مالية كبيرة وقد يصل الأمر لقطع الخدمة نهائياً.

ثانيا: الناحية المادية.. خسارة في الفواتير

الاعتقاد بأن عداداً واحداً أوفر هو اعتقاد خاطئ تماماً بسبب نظام الشرائح:

- تراكم الاستهلاك: استهلاك منزلين معاً سيقذف بك سريعًا إلى الشريحة السادسة أو السابعة (أعلى سعر للكيلووات).

مثال بسيط: لو كل منزل يستهلك 300 كيلو وات (شريحة متوسطة)، فجمعهما معاً يعني استهلاك 600 كيلو وات، وهذا يدخلك في شريحة مرتفعة جداً تضاعف قيمة الفاتورة عما لو كان كل منزل يحاسب بشكل منفصل.

ثالثا: الناحية الفنية.. خطر الحريق

- زيادة الأحمال: العداد وسلك التوصيل الرئيسي مصممان لتحمل أحمال منزل واحد (أجهزة، تكيفات، إضاءة).

- خطر الانصهار: تشغيل أجهزة منزلين في نفس الوقت (مثل تكييفين أو غسالتين) يسبب ضغطاً هائلاً قد يؤدي إلى انصهار الأسلاك أو نشوب حريق، بالإضافة إلى تكرار فصل المفتاح الأوتوماتيك.

وفر في الفواتير الشهرية وتجنب المسائلة القانونية والحرائق

وذكر قسم العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر» أنَّ التقديم على عداد قانوني مستقل للمنزل الثاني صحيح قد يكون له تكلفة في البداية، لكنه يوفر في قيمة الفواتير الشهرية ويجنب العميل المسائلة القانونية ومخاطر الحرائق.

العدادات مسبوقة الدفع عداد الكهرباء الكهرباء

