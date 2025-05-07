ضبُط بحقيبة هيروين.. السجن المؤبد لعاطل في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، معاقبة عاطل بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم وعضوية كل من المستشار أشرف عبد الرحمن حسان، والمستشار خالد محمد صقر، والمستشار زكريا رمضان عامر، وسكرتير محكمة الجنايات محمود بلال.

ترجع وقائع القضية رقم 28934 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

كانت تحريات ضباط المباحث توصلت إلى مزاولة المتهم "ع.ع.م" عاطل نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، وألقي القبض على المتهم عقب استصدار إذن من النيابة العامة.

وضُبط بحوزة المتهم على حقيبة تبين أنها تحتوي على عدد من الأسطوانات لمخدر الهيروين، فيما عثر من خلال تفتيشه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.