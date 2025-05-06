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عمره 16.. انتشال جثمان مراهق غرق في النيل شمالي قنا

06:30 م الثلاثاء 06 مايو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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قنا – عبد الرحمن القرشي:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان طالب بالمرحلة الثانوية، لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل، داخل جزيرة الحمودي بمركز الوقف شمال محافظة قنا.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بغرق طالب خلال الاستحمام في مياه النيل بجزيرة الحمودي التابعة لدائرة المركز.

وبالفحص، تبيّن مصرع الطالب أحمد. إ. م، البالغ من العمر 16 عامًا، ويدرس بالصف الأول الثانوي، غرقًا في مياه النهر، وذلك خلال توجهه إلى منزل صديقه للمذاكرة معًا بجزيرة الحمودي. وأثناء تواجده هناك، شعر بارتفاع درجات الحرارة فقرر النزول للاستحمام، إلا أنه غرق ولقي حتفه.

تم انتشال جثمانه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

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