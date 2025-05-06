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عرضوها للبيع بمبالغ كبيرة.. جنايات المنيا تعاقب عصابة "الآثار المزيفة"

03:00 م الثلاثاء 06 مايو 2025

محكمة جنايات المنيا

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المنيا-جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 متهمين بتزييف قطع أثرية لبيعها بمبالغ مالية كبيرة لآخرين، بالسجن المشدد 3 سنوات.

وكانت هيئة المحكمة عقدت جلستها اليوم برئاسة المستشار صلاح الشربيني، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

وصدر الحكم ضد المتهمين : "م. ع"، "م.ح" و"ش.ي" بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك لقيامهم بتزييف أشكال تماثيل وقطع فرعونية، لبيعها بمبالغ طائلة وطني الأموال.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا، بقيام المتهمين بتزييف قطع أثرية، ومحاولة النصب على آخرين، وتم رصدهم، وإلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وجرى إحالتهم للمحاكمة الجنائية.

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