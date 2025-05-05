محاولة انتحار فاشلة لطالب جامعي في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

أُصيب طالب امتياز بكلية الطب في قنا بحالة تسمم حادة، إثر تناوله مادة سامة تُعرف بـ"حبّة الغلة"، في محاولة لإنهاء حياته بإحدى قرى مركز قنا. وقد تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى قنا الجامعي، نظرًا لخطورة حالته الصحية.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوصول شاب مصاب بتسمم نتيجة تناوله مادة شديدة السمية، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطالب يعاني من ضغوط نفسية دفعته إلى محاولة الانتحار.

وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، بعد تحرير محضر رسمي، فيما كُلّفت وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث ودوافعه.

وفي سياق متصل، تواصل الدولة جهودها في دعم المرضى النفسيين، من خلال توفير خطوط ساخنة للدعم والاستشارات النفسية. وتستقبل الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان الاتصالات على الرقمين: 08008880700 و0220816831، على مدار الساعة. كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خطًا ساخنًا للاستشارات على الرقم 20818102.

وأكّدت دار الإفتاء المصرية أنّ الانتحار يُعد من الكبائر، وجريمة في حق النفس والدين، مشيرةً إلى أن المنتحر ليس بكافر، لكنه ارتكب ذنبًا عظيمًا لا ينبغي تبريره أو خلق حالة تعاطف معه، بل يجب التعامل مع الحالات المشابهة بوصفها اضطرابات نفسية تستوجب العلاج والرعاية المتخصصة.