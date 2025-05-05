محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة -صور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها موسم حصاد القمح والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة بمشتهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الزعبلاوى عميد كلية الزراعة بمشتهر، وعدد من قيادات وزارة الزراعة وكلية الزراعة بمشتهر، وأمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، ورئيس مدينة طوخ.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس الجامعة إلى شرح تفصيلي من عميد الكلية حول موسم حصاد القمح في مزارع الكلية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح حوالى 30 فدان.

وأكد المهندس أيمن عطية، على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح ، موضحا أن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن قد بلغ 21164 طن، مُشيراً إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أنه تم حصاد محصول القمح على مساحة 30 فدان، وشملت هذه المساحة زراعة صنف 171 جيزة لإنتاج تقاوي القمح المنتخبة وراثياً والمحسنة تقنياً وعلمياً، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من التقاوي عالية الجودة وتوفير محصول ملائم للسوق المصري ، مؤكدا حرص جامعة بنها على أن تؤدي دورها الخدمي والمجتمعي ودعم خطة الدولة فى توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

وقال الدكتور السيد فودة إن زراعة عدد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة داخل مزارع كلية الزراعة ومنها محصول القمح والأرز ، بالإضافة إلى استحداث محاصيل جديدة تساهم في زيادة الإنتاج المحلي يأتي في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية.