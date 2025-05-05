مئات الفرص متاحة.. محافظ المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي للشباب -فيديو وصور

المنيا-جمال محمد:

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، ملتقى توظيف وتثقيف خريجي برنامج "مهنتك مستقبلك"، لتوفير مئات الفرص من العمل للشباب .

ويشارك في الملتقى أكثر من 20 شركة، لتوفير نحو 600 فرصة عمل في مختلف القطاعات، سواء شركات أو مصانع وفنادق ، فضلا عن مشاركة جهاز تشغيل الشباب لمساعدة الشباب في تحديد مشروعاتهم وتدريبهم على كيفي إدارتها، فضلاً عن تمويلها.

من جانبه قال اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إن الملتقيات الوظيفية تعد خطوة قوية وهامة لمساعدة الشباب في إيجاد ما يناسبهم من فرص العمل، ومؤخراً نجحت المحافظة في عقد العديد من الملتقيات التي وظفت آلاف الشباب في مختلف القطاعات، توجيهًا لتعليمات القيادة السياسية.

وأضاف المحافظ، أن دور المحافظة لا يتوقف فقط عند توفير فرصة عمل للشباب وحديثي التخرج، ولكن يتم خلق تدريبات متنوعة لهم لتعريفهم بكيفية إدارة المشروعات لنجاحها، فضلاً عن تحديد وظيفته الملائمة، وقريباً سيتم الإعلان عن مزيد من الملتقيات.