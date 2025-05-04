تبدأ 31 مايو.. مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 31 مايو الجاري وتنتهي في 4 يونيو المقبل، بمعدل مادتين يوميًا.

أوضح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه تم وضع الجدول النهائي للامتحانات لمدارس التعليم العام والرسمية واللغات والرياضي، والتي تبدأ من الساعة 9 صباحًا للمواد التحريرية والنظرية كالتالي:

السبت 31 مايو 2025: اللغة العربية ساعتان ونصف.

التربية الرياضية (نظري) ساعة لمدارس التربية الرياضية.

الأحد 1 يونيو 2025: الجبر والإحصاء ساعتان.

الدراسات الاجتماعية ساعتان.

الإثنين 2 يونيو 2025: اللغة الإنجليزية ساعتان.

التربية الدينية ساعة ونصف.

الثلاثاء 3 يونيو 2025: العلوم ساعتان.

التربية الفنية ساعتان.

الأربعاء 4 يونيو 2025: الهندسة ساعتان.

الكمبيوتر والتكنولوجيا ساعة.

في وقت سابق، نشرت مديرية التربية والتعليم عبر وسائل التواصل الاجتماعي نماذج استرشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية والمقرر إجراؤها بنظام البوكليت نهاية الفصل الدراسي الجاري، في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم بإجراء امتحانات نهاية العام بالنظام الجديد.

أوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن النماذج الاسترشادية تهدف إلى تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت، والمقرر تنفيذه خلال امتحانات نهاية العام هذا الفصل الدراسي في المواد المختلفة، والتي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي وموقع المديرية الرسمي على الإنترنت، والمنصات التعليمية للمدارس المختلفة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تقرر تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية المقبلة نهاية الفصل الدراسي الجاري، والتأكيد على أهمية تطبيق نظام البوكليت للحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب.