وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على توفير بيئة تعليمية فعالة، فضلًا عن التأكد من التزام المعلمين والطلاب بالحضور والانضباط.

شملت الجولة زيارة مدارس الجيل الجديد الرسمية لغات، والنهضة للتعليم الأساسي، والسلام الابتدائية، حيث رافقه خلال الجولة كل من إسماعيل محسن، مدير عام التعليم العام، ومحمود الكيلاني، مدير العلاقات العامة والإعلام، وأحمد سيف، مدير أمن المديرية.

وخلال تفقده للفصول الدراسية، تابع وكيل الوزارة سير العمل داخل الحصص، حيث حضر أجزاء من دروس في مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، للوقوف على انتظام العملية التعليمية داخل الفصول.

أجرى موسى حوارًا مع الطلاب حول المناهج الدراسية، للتأكد من مدى استيعابهم للمحتوى التعليمي، مشددًا على أهمية التفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب، لما له من أثر في تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

وخلال زيارته لمدرستي النهضة والسلام، شدد وكيل الوزارة على أهمية الحفاظ على نظافة المدرسة، وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية، مؤكدًا أنها تسهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.